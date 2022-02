Zuukou Mayzie balance un nouveau clip cinématographique feat Ashe 22

Zuukou Mayzie envoie le clip de "Zuukou 2.2" avec Ashe22 ; un visuel aux références cinématographiques.

par Team Mouv'

Alors qu'il sortait son dernier album intitulé Segunda Temporada en juin 2021, Zuukou Mayzie a balancé le 30 janvier dernier, la mise en image de Zuukou 2.2 en featuring avec Ashe22 et disponible sur YouTube.

Vous aimez la violence ? Vous êtes servis

Le 4 juin 2021, Zuukou Mayzie, membre du collectif 667, envoyait son projet Segunda Temporada. Celui qui a invité plusieurs noms sur son album dont ses collègues du 667 Freeze Corleone ou encore Osirius Black a enfin envoyé le sombre clip de Zuukou 2.2, un des bangers de l'album réalisé en collaboration avec Ashe22. En effet, celui qui a récemment teasé un prochain album pour juin 2022 a annoncé la sortie du clip sur Instagram.

Sur un beat puissant, le jeune rappeur qui fait de la wok music est totalement sorti de son univers avec le lyonnais Ashe22. Loin de la mélodie habituelle de Zuukou, le clip nous plonge dans un monde sale et pour le moins agressif avec un défilé de séquences de classiques cinématographiques qui traduisent les lyrics des deux rappeurs. À la fin du visuel, on retrouve Zuukou Mayzie indiquant dans une courte vidéo "*Vous aimez la violence apparemment ? On vous donne de la violence"* et pour le coup, on est servi.