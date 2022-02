ZKR envoie le double clip de "Les gentils bandits" et "Focus"

ZKR dévoile deux extraits de son prochain album accompagné de leur clip commun.

par Team Mouv'

Alors qu'on devrait retrouver ZKR le 4 mars prochain avec la sortie de son deuxième album Caméléon, celui-ci a balancé deux premiers extraits et le double clip qui va avec.

ZKR reste Focus dans Gentils Bandits

ZKR a fait un beau cadeau à ses fans en ce 21 février. En effet, pour les faire patienter avant la sortie de son prochain projet qui sera disponible d'ici quelques jours, le rappeur de Roubaix a dévoilé deux titres issus de celui-ci. Et c'est sur les morceaux Gentils Bandits et Focus, dès à présent disponibles sur les plateformes que l'on retrouve celui que l'on appelle La Bête.

Mais le caméléon ne s'est pas arrêté à ça et a décidé de nous régaler comme il se doit puisqu'il a accompagné cette sortie d'un double clip dans lequel on le retrouve dans un personnage de braqueur. Passant de la course poursuite avec la police à l'arrestation, ZKR prouve une fois de plus son talent en mêlant à la perfection flows kickés et rythmes plus mélodieux.

Une prestation qui démontre une fois de plus les talents du rappeur et notamment sa capacité à s'adapter à tous types de prods.