Zamdane envoie le clip de l'enivrant "Incomplet comme février"

Zamdane sort le clip d'un nouveau morceau de son futur album.

À quelques jours de la sortie de ce qui s'annonce le premier gros projet de sa carrière, Zamdane délivre un dernier petit cadeau pour faire patienter ses fans.

Un titre égotrip

Fin janvier, Zamdane annonçait son premier album, Couleur de ma peine. Ce dernier est prévu pour le 25 février 2022 et comprend des colaborations avec Soso Maness, Dinos, et Jazzy Bazz. Plusieurs titres de ce prochain projet ont déjà vu le jour dont Boyka avec Dinos et le magnifique Le monde par ma fenêtre. Ce jeudi 10 février, le jeune marseillais d'origine marocaine dévoile un nouveau titre de son album, Incomplet comme février, accompagné d'un clip.

Un morceau assez différent des premiers extraits envoyés puisque Zamdane performe sur une instru beaucoup plus rapide et délaisse la mélodie pour kicker et faire preuve d'égotrip. Pour ce qui est du clip, réalisé par Roxane Peyronnenc, il reste dans la lignée des contenus de l'auteur de la série Affamé : un visuel en plein cœur de Marseille dans lequel il évolue entouré de ses proches.

Avec cet extrait, Zamdane envoie un dernier petit hors-d'œuvre à deux semaines de la sortie de son tout premier album.