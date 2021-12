Zamdane dévoile "Boyka", un feat magnifique avec Dinos

Zamdane et Dinos dévoilent une sublime collaboration avec "Boyka"

par Team Mouv'

Le jeune espoir d'origine marocaine fait fort en invitant Dinos sur un nouveau morceau intitulé Boyka. Lui qui a débarqué à Marseille en 2016, poursuit de se développer dans la musique et nous dévoilera prochainement un premier album, qui risque de faire beaucoup de bruit.

En attendant celui-ci, le rappeur nous délivre aujourd'hui le clip de sa collaboration avec Dinos. Un morceau chantonné, avec un refrain magnifique porté par les voix des deux artistes. Pour nous gâter, Zamdane et Dinos ont dévoilé le clip du morceau, réalisé par Roxane Peyronnenc et Zamdane lui-même. Dans celui-ci, on suit les aventures, difficiles, des deux artistes, chacun avec des problématiques différentes. Le morceau est à la fois mélodieux et mélancolique. Une association parfaite, à découvrir ci-dessus.