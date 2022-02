Zamdane balance le clip touchant "Flouka"

Zamdane envoie un dernier clip avant la sortie de son album.

par Team Mouv'

Quelques heures avant la sortie de son tout premier album, Zamdane délivre un tout nouveau clip issu de ce dernier.

"Des fois, la chance c'est maléfique et le malheur c'est bénéfique"

Ce vendredi 25 février sortira le tout premier album de Zamdane, Couleur de ma peine. Après des années d'activité dans le rap, le rappeur d'origine marocaine dévoilera son premier 'gros' projet avec les collaborations de Dinos, Jazzy Bazz et Soso Maness. Un album qu'il a déjà commencé à mettre en avant avec la sortie de 5 clips : Zhar, Boyka, Le monde par ma fenêtre, Incomplet comme février et le tout nouveau Flouka.

En effet, ce mercredi 23 février, le rappeur marseillais dévoile le clip Flouka réalisé, comme pour Le monde par ma fenêtre, par Roxane Peyronnenc et lui même. Zamdane nous propose une nouvelle fois un morceau touchant, empli de mélancolie qui saura plaire à bon nombre de ses fans. Pour ce qui est du visuel, on retrouve une nouvelle fois le rappeur évoluant dans les alentours de Marseille, entouré de ses proches et enchaînant les plans au ralenti.

Avec cette sortie, l'auteur de la série Affamé envoie un dernier extrait, très caractéristique de son style, qui aura pour objectif de conquérir les derniers indécis.