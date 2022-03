Younès dévoile son feat "V'LÀ LES PROBLÈMES" avec Médine

Younès frappe fort en dévoilant "V'LÀ LES PROBLÈMES" en featuring avec Médine.

Younès, qu'on avait reçu dans Mouv' Rap Club en novembre pour nous parler de la sortie de son EP Bientôt à la mode, effectue son retour en 2022 avec un nouveau morceau. Et ce n'est pas n'importe quel morceau puisqu'il s'agit d'un featuring avec Médine, l'idole de sa jeunesse.

J’étais ti-pe, j’écoutais Médine, aujourd’hui on feat ensemble, ce que je dis pas, j’en fais des comptines, ensuite on les chante ensemble.

Intitulé V'LÀ LES PROBLÈMES, Younès dévoile un morceau ultra puissant. La connexion Rouen x Le Havre est évidente et fonctionne à merveille. Le featuring entre les deux rappeurs est d'autant plus sympathique, parce que dans le clip, on découvre leur première rencontre en 2012, dix ans avant ce morceau. Un moment nostalgique est beau à voir, puisque Younès a réalisé l'un de ses rêve : percer dans le rap et feater avec une légende.

À noter que la sortie de ce morceau n'est pas la seule actualité de Younès, puisqu'il aura le rôle principal de la série DRÔLE sur Netflix, qui débarquera le 18 mars.