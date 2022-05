XXXTentacion : le trailer du docu sur sa vie et sa carrière dévoilé

Hulu a dévoilé la première bande-annonce de "Look at me", le documentaire sur la vie et la carrière de XXXTentacion.

par Team Mouv'

Disparu depuis 2018 des suites d'une fusillade à l'âge de 20 ans seulement, un ultime hommage à XXXTentacion sera rendu à travers un documentaire retraçant sa vie, sa carrière et ses tourments les plus sombres, et dont le premier trailer vient d'être dévoilé, à quelques jours de sa sortie.

Rendez-vous le 26 mai

Teasé depuis un long moment déjà, le documentaire relatant la vie, sous tous ses angles, d'XXXTentacion intitulé Look at me (en référence à un de ses morceaux les plus célèbres) et initialement prévu pour le 10 juin, verra finalement le jour le 26 mai prochain.

À l'approche de la sortie de ce documentaire événement, tant attendu par le public, Hulu, la plateforme qui portera le projet, vient de révéler la bande-annonce officielle. Dévoilant des images d'archives inédites et des témoignages de ses proches (famille, amis et ex petites-amies), Look At Me devrait revenir sur la fulgurante montée en popularité de Jahseh Onfroy, entachée par ses troubles d'ordres mentaux (notamment la bipolarité) ou encore les allégations tenues contre lui à propos de présumées violences domestiques et autres problèmes juridiques.

Réalisé par Sabaah Folyan, le film promet de proposer une dimension des plus intimistes et des regards approfondis sur l'un des rappeurs les plus controversés. Rendez-vous donc dans une semaine pour découvrir les coulisses de l'histoire du défunt XXXTentacion.