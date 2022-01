"Validé" : un acteur de la série se lance dans le rap avec un freestyle puissant

L’acteur William dans la série "Validé" fait son entrée dans le rap game avec un premier titre disponible sur YouTube.

Saïdou Camara plus connu sous le nom de William dans la série Validé se lance maintenant dans le rap game. Il a sorti ce mercredi 12 janvier son tout premier clip intitulé ABANA.

Saïdou, William et maintenant 2N

Celui qui s’est fait connaître dans la série Validé avec son rôle de William, ami et manager d’Apash, se lance aujourd’hui sur un nouveau terrain de jeu. Après avoir dévoilé plusieurs freestyles sur des Planet Rap grâce auxquels il avait déjà prouvé son talent dans le domaine, Saïdou Camara démarre officiellement sur la scène du rap français sous le nom de 2N en balancant son nouveau freestyle.

Dans une vidéo de Brut publiée en octobre 2021 à propos du parcours de Saïdou Camara, on pouvait entendre un extrait d’un titre encore inconnu du public. Plus tard, c’est l’acteur et aujourd’hui rappeur lui-même qui a annoncé la sortie prochaine de son premier son ABANA en indiquant "c'est que le début".

C’est ce mercredi 12 janvier que le rappeur a dévoilé son premier morceau avec un clip dès à présent disponible sur YouTube. En plein cœur de son quartier de Saint-Denis, 2N nous délivre un banger dans lequel il “débite sa mère”. Sur un beat puissant, l’acteur de Validé annonce déjà la couleur de son avenir dans le rap game.

Accompagné de son équipe mais aussi de Franck Gastambide dans le clip, le jeune talent du 93 fait part de sa détermination à être et surtout à rester "dans le train" du rap.

Une chose est sûre, ce n'est pas "abana" ("fini" en bambara) pour 2N, pour qui l'histoire ne fait que commencer.