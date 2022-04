Vald x Orelsan : plongée dans leur univers délirant pour le clip évènement "Péon"

Le - déjà mythique - titre Péon, de Vald et Orelsan, a enfin son clip.

C'est un des feats les plus écoutés de ce début d'année 2022 : Orelsan et Vald ont collaboré pour le titre Péon sur l'album de ce dernier, et le clip vient de sortir.

Début février, on apprenait que la collaboration entre Vald et Orelsan avait été clippé à Sofia en Bulgarie. Deux mois plus tard, le clip est enfin disponible. On y retrouve les deux rappeurs dans une ambiance entre apocalypse, science-fiction et fantasy, rappelant les décors de Game of Thrones, Matrix ou encore de The Walking Dead.

Plongée dans l'univers délirant du duo

On ne pouvait s'attendre qu'à un clip puissant pour la rencontre entre les deux gros noms du rap français : Orelsan comme Vald ont chacun l'habitude de proposer des projets extrêmement léchés, et ils nous ont tous les deux habitués à des visuels impressionnant de créativité. Alors, forcément, quand les deux s'associent, le résultat est là : un clip aux moyens impressionnants, où les effets spéciaux et jeux de montage nous transportent parfaitement dans l'univers délirant de Péon.

Une parfaite mise en image de ce morceau fort de sens, et dont le texte est extrêmement riche : comme Vald et Orel au début du clip, on rentre en immersion dans leurs fantasmes et leur imaginaire. Et ni la finesse des détails, ni la beauté des plans presque cinématographiques ne font défaut à ce clip parfaitement réalisé.

Coup de force, donc, pour le duo : si Orelsan et Vald avaient placé haut nos attentes, les deux rappeurs ne nous ont pas déçus.