Vald revient avec un clip de 12 minutes, 5 inédits et une tournée

C'est le grand retour de Vald qui nous dévoile une flopée de contenus.

par Team Mouv'

C'est officiel, Vald est de retour ! Certes, il a sorti Horizon Vertical avec Heuss l'Enfoiré en décembre 2020 et la compilation Echelon, Vol . 2 fin avril, mais aucun projet solo depuis Ce Monde est Cruel paru en octobre 2019. Entre temps, il a envoyé le morceaux Footballeur, mais l'année restait un peu triste pour les fans du V, jusqu'à aujourd'hui .

Un clip, des inédits, une tournée

En effet, ce mercredi 15 décembre, l'auteur de Pensionman a publié un teaser sur les réseaux annonçant un retour le lendemain, le jeudi 16 décembre . À ce moment là on ne savait pas encore quel type de contenu le rappeur d'Aulnay - sous - Bois allait nous envoyer mais à 18h le jeudi la surprise est tombée .

Vald a délivré un court métrage de 12 minutes, Le retour du V, réalisé par Cristobal Diaz dans lequel on le voit évoluer à travers des univers de science - fiction, néo - futuriste . Lors de sa traversé et des différentes péripéties qui lui arrivent, V . A . L . D se met à interpréter 5 extraits de morceaux inédits : La machine, Nouvelle industrie, Ce soir, Where are my Lovers et Bien sûr. Pour ce qui est des instrus, on retrouve bien évidemment son acolyte de toujours, Seezy mais aussi Ovaground, Aociz et Hellboy .

En plus de ce clip et de ces 5 inédits, Vald nous annonce qu'il part en tournée à partir de juillet 2022. Il commencera par quelques festivals pour ensuite enchainer avec le V4LD Tour . Celui ci commencera à Lyon et se clôturera à l’Accor Arena de Paris le 12 novembre 2022 .

Pour l'instant aucun des 5 extraits n'est disponible sur les plateformes et aucune date d'un potentiel projet n'a été dévoilée mais il semble assez évident qu'on ne devrait pas attendre longtemps avant d'avoir ces informations .