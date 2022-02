Vald envoie le clip très lourd de "Sur un nouvel album"

Vald dévoile le clip de son morceau "Sur un nouvel album".

par Team Mouv'

Vald vient de marquer son retour avec un nouvel album ce vendredi 4 février. L'opus V est désormais disponible à l'écoute, avec 16 tracks, et 3 featurings : Orelsan, Hamza et Suikon Blaze AD.

Après avoir dévoilé sa vidéo Le retour du V, puis le premier single Anunnaki, le V a choisi de mettre en images son morceau Sur un nouvel album, track 3 de l'opus.

Dans ce clip réalisé par Bien vu, on suit Vald au téléphone sur toute la vidéo, mis en images par des plans séquences ultra bien réalisés. Le sujet du morceau prend vie en vidéo, et permet de transmettre le message avec force. On comprend alors que Vald est débordé, qu'il n'a jamais une minute à lui, et qu'il est "toujours sur un nouvel album". Un rythme effréné, qui nous amène aujourd'hui à découvrir ce clip.

Et sinon, le V était de passage dans notre émission Mouv' Rap Club, la vidéo est disponible ci-dessous.

