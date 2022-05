Val de Rap (94) dévoile son 1er teaser pour la compilation avec Rohff, Lacrim, Kery James...

Cartier Music dévoile une bande-annonce digne des plus grands films...

par Team Mouv'

Le compte à rebours est lancé ! Le Val de Rap arrive en force avec une compilation avec plus de trente artistes du 94.

Disponible le 10 juin prochain, Cartier Music commence la promo avec un teaser qui va vous mettre l'eau à la bouche. Un parfait mélange entre conscience et réalité du quartier qui promet d'être explosif. L'occasion aussi découvrir la cover du projet au couleur rouge sang !

L'alchimie entre connaissance et détermination

Une réalisation de 59 secondes signée par Monsieur Dia dans laquelle on découvre successivement le nom des artistes participants au projet : Rohff, Lacrim, Kery James, Fresh La Douille, Hös Copperfield, Dry, Demon One, AP du 113, Isleym, Mokobé, Leck, OGB, Sissik, IK TLF, La Hyène, Zesau, Daddy Mory, EJM, ALP, Dragron Davy, Six, A2L, Dex, Boubouh, Iron Sy, Meh, Megaski, Ninisia, D2S, Kenzi, Phénomène Bizness, Lucazzy, Liberty, Assos 2 Malfrats, Doudou Masta, Obeydie, Bagheera, KS discret, Mister C, Kaymen, Channa, Seiz, Chef Moha, Karnazoo et Gros du Tex.

Un casting XXL combinant parfaitement deux générations de rap mais aussi du reggae et Dancehall...

Compilation Val de Rap : capture écran du teaser video (crédits : Monsieur Dia / Cartier Music)

Le ton la vidéo est super engageante et captivante dès les premières secondes :

Le savoir ou les armes voila ce qui permet de se faire une place dans le 94.

Une réflexion riche en punchline sur le choix des armes, le savoir, la facilité, la tentation, l'argent, les femmes et surtout la conséquence de ses actions...

T'es dans la lune, tu crois t'es dans show time, tu claques tout en boite tu portes du dior et tu penses être au top ?

On attend vivement les prochains extraits !