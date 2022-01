"Uncharted" : le trailer ultime avec Tom Holland est de sortie

Le film "Uncharted" arive bientôt sur grands écrans, l'occasion de voir un ultime trailer.

par Team Mouv'

Après Prince Of Persia ou encore Assassin's Creed, les adaptations cinématographiques de jeux - vidéo ont définitivement le vent en poupe puisque cette fois - ci c'est le jeu culte ( disponible uniquement sur Playstation ) , Uncharted qui va avoir le droit à son film .

Au casting du film on retrouvera donc Tom Holland qui a cartonné récemment avec Spider - Man : No Way Home, Mark Wahlberg, Sophia Ali, Tati Gabrielle ou encore Antonio Banderas .

Tom Holland en Nathan Drake c'est pour bientôt

Le film arrivera le 16 février dans nos salles obscures et quelques semaine savant la date fatidique, Sony nous dévoile une ultime bande - annonce de sa version adaptée du jeu vidéo .

Comme on le sait déjà Tom Holland incarnera Nate, Nathan Drake le chasseur de trésors et Mark Wahlberg Victor Sullivan dit Sully. Pour nous faire kiffer, le trailer se focalise justeemnt sur la relation entre ces deux protagonistes. Alors qu’il réalise sa première chasse au trésor aux côtés de Sully, Nathan Drake va découvrir que ce dernier a un lien avec la mystérieuse disparition de son frère aîné quelques années plus tôt .

Les fans savent que ce ne sera que le début d'une grande aventure entre Nate et Sully . Actions, intrigue, effets spéciaux quand on voit la bande - annonce, on est plutôt tentés .

Qui ira le voir au ciné ?