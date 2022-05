Tiakola passe du jour à la nuit dans le clip "Si j'savais"

Tiakola envoie le clip de "Si j'savais" et dévoile la tracklist de son album.

par Team Mouv'

Après avoir envoyé deux premiers extraits de son premier album, Tiakola confirme la tracklist de celui-ci et dévoile un troisième inédit Si j'savais, accompagné de son clip.

"Je rêvais juste d'être millionnaire"

Lancé avec des singles en solo depuis plus d'un an, Tiakola est désormais prêt à entamer les choses sérieuses. Annoncé il y a quelques jours de cela, son premier album intitulé Mélo est d'ores et déjà très attendu et devrait voir le jour le 27 mai prochain. Fort de 16 morceaux, le membre du groupe 4keus s'armera de Niska, Gazo, Rsko, Hamza et SDM pour porter à bien son projet, comme il l'a confirmé sur Twitter.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Et pour régaler encore plus ses fans à l'approche de la date cruciale, Tiakola a dévoilé ce vendredi 6 mai, le troisième extrait de son album, Si j'savais, faisant suite à La clé et M3lo, sorti plus récemment, ainsi que son visuel. C'est au coeur de son quartier du Mail de Fontenay à La Courneuve, que l'on retrouve le rappeur, entouré de son groupe d'amis, pour turn up tout au long de ce morceau qui s'inscrit parfaitement dans son style de prédilection et où la mélodie est, comme à son habitude, totalement maîtrisée.

Passant du jour à la nuit pour la deuxième partie du titre (avec une instru totalement différente), Tiakola donne le ton d'un projet qui se révèle déjà haut en couleur.