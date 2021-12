Tiakola montre qu'il est prêt à en découdre avec le clip "La clé"

Tiakola dévoile le clip d'un noueau titre, "La clé".

par Team Mouv'

Tiakola est désormais prêt à prendre son envol et nous le confirme avec la sortie du clip La clé.

"Ma détermination avait raison"

En début de semaine Tiakola avait envoyé une mystérieuse vidéo qui annonçait la sortie d'un nouveau contenu. On se demandait alors si il s'agissait du teaser d'un futur projet ou d'un prochain clip et surtout quand est ce que cela allait être disponible.

Ce jeudi 23 décembre, le rappeur de la Courneuve a répondu à toutes ces questions en envoyant le clip La clé. Dans ce morceau inédit on retrouve un Tiakola dans son style de prédilection, enchainant les couplets mélodieux et refrains chantés. Le membre de 4Keuss aborde sa détermination, son envie de réussir et de fuir les problèmes du quotidien.

Le clip réalisé par François Chatain reflète parfaitement cette notion de détermination en mettant en scène Tiako La Mélo en train de se préparer, de s'entrainer et de s'échauffer pour un match de boxe. En guise de petit bonus, nous avons le droit à la participation de Dinos, qui fait référence à la cover de son album Stamina en se faisant passer pour le coach de son compère du 9.3.

Bien qu'il agisse depuis plus d'un an en solo, Tiakola confirme officiellement, avec ce titre, le commencement de sa carrière solo et son saut dans le grand bain du paysage urbain français. On n'attend désormais plus que la date de son premier projet.