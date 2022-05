Tiakola et Rsko sortent le clip de l'estival "Gasolina"

Tiakola et Rsko dévoilent le clip "Gasolina".

par Team Mouv'

Tiakola et Rsko sont prêts à enflammer votre été et envoient le clip de leur collaboration qui va rapidement rentrer dans votre tête.

Fusion de mélodies

Tiakola a dévoilé ce vendredi 27 mai son tout premier album, Mélo. Un album composé de 16 titres et dans lequel le rappeur de La Courneuve envoie ses meilleures mélodies. Pour ce premier projet, Tiakola a su s'entourer et a invité Niska, Gazo, Hamza, SDM et Rsko. C'est d'ailleurs avec ce dernier qu'il vient de sortir son tout nouveau clip, Gasolina.

Après M3lo et Si j'savais, Tiakola envoie donc son troisième clip en 1 mois. Un visuel réalisé par François Chatain dans lequel on retrouve les deux rappeurs en mode décontracté, en train de caller leurs meilleurs pas de danse. Parfaitement dans le ton du morceau, le clip donne envie de s'évader et d'aller s'amuser en vacances avec ses amis.

Avec ce nouveau clip, Tiakola renforce encore un peu plus la sortie de son album et met en avant un titre qui devrait rentrer dans beaucoup de playlists cet été.