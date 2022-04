The Weeknd invite la star de "Squid Game" HoYeon Jung et Jim Carrey dans son clip "Out of Time"

The Weeknd continue d'illustrer son album "Dawn FM" et cette fois on a le droit au clip "Out of Time".

Le 7 janvier dernier, The Weeknd sortait son nouvel album Dawn FM pour faire suite à After Hours suivi d'une nouvelle version intitulée Dawn FM Alternate World. Pour son projet, l'artiste a collaboré avec Tyler, The Creator, Quincy Jones, Lil Wayne, Oneohtrix Point Never et l'acteur Jim Carrey.

Pour illustrer son projet, le chanteur canadien a dévoilé trois clips Take my Breath, Sacrifice et Gasoline qui transportent le public dans une ambiance schizophrène et entrainante. Et pour continuer dans le délire, Abel continue de faire vivre son projet en images et nous dévoile cette fois-ci le visuel de son morceau Out of Time, clip qu'il avait teasé sur ses réseaux sociaux.

The Weeknd transi d'amour pour HoYeon

Pour ce clip produit par Roisín Audrey Moloney, The Weeknd s'est offert une belle compagnie : celle de la star coréenne HoYeon Jung vue dans la série phénomène Squid Game et égérie de la marque Louis Vuitton ainsi que la compagnie de son ami Jim Carrey.

Tout au long du clip on voit The Weeknd et HoYeon profiter de leur soirée dans un bar karaoké où défilent les paroles du morceau. Complicité, rires, chant, dîner, les deux amoureux profitent de leur soirée... jusqu'au moment où l'on voit Jim Carrey jouer un chirurgien plutôt flippant à la fin du clip.

