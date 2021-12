The Weeknd : 10 ans après, il sort le clip futuriste "Echoes of Silence"

The Weeknd dévoile le clip "Echoes of Silence", 10 an après sa sortie en streaming.

par Team Mouv'

C’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures confitures. Ce mardi 21 décembre, The Weeknd a envoyé le clip Echoes of Silence, un titre sorti il y a 10 ans.

The Weeknd relance sa mythique trilogie

Il y a dix ans aujourd'hui, The Weeknd partageait sa mixtape Echoes of Silence, le troisième opus, précédé par House Of Balloons et Thursday, du désormais mythique projet Trilogy. Depuis cette époque, Abel s'est installé comme l'une des plus grandes stars de la pop au monde, et s'est donc offert le très beau clip du titre éponyme Echoes of Silence.

Le visuel, en images de synthèse, est réalisé par Kurando Furuya, avec la direction créative du célèbre artiste japonais Hajime Sorayama. Connu pour avoir conçu la pochette de l'album Kyoto de Tyga, Soryama ramène ses robots sexy si caractéristiques dans un paysage post-apocalyptique, digne des meilleurs films SF.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour les fans de la première heure de The Weeknd c'est une très belle surprise de voir que cette mélancolie au piano, relativement lo-fi, refait surface et de ci belle manière.