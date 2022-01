"The Batman" se dévoile à travers une scène bien sombre

Une scène entière de "The Batman" est disponible.

par Team Mouv'

Alors que le tout nouveau Batman sortira le 2 mars en France, une scène entière vient d'être dévoilée et nous laisse entrevoir un univers bien sombre.

Plus nous nous rapprochons de la sortie du film, plus l'univers autour du justicier masqué se dévoile. Fin décembre sortait un nouveau teaser palpitant, focalisé sur la relation naissante entre Batman et Catwoman. La semaine dernière, nous avons eu droit au thème épique de six minutes du film, et maintenant nous avons une scène entière de près de trois minutes intitulée The Funeral Scene.

Dans cette scène, nous voyons Bruce Wayne assister à ce qui semble être les funérailles d'une personne très en vue à Gotham. Pendant toute la scène, ce dernier reste entièrement silencieux, jusqu'à ce qu'un policier signale que le procureur Gil Colson a disparu. Dès lors l'action commence, nous entendons des cris dans les rues à l'extérieur de l'église, avant qu'un véhicule ne défonce la façade de l'église. Tout le monde panique mais Bruce Wayne remarque un homme à l'étage supérieur qui semble être Edward Nashton, alias le Riddler. La scène se conclut avec Colson qui sort de la voiture accidentée, avec du ruban adhésif autour de la bouche, un téléphone attaché à la main, une bombe autour du cou et une enveloppe sur la poitrine indiquant "Pour Batman".

À un peu plus d'un mois de la sortie de The Batman, cette scène ne fait que nous donner encore plus l'eau à la bouche et nous fait trépigner d'impatience avant le 2 mars.