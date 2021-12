"The Batman" s'offre un nouveau teaser palpitant

Une nouvelle bande-annonce du prochain Batman vient de sortir.

par Team Mouv'

Plus que quelques semaines avant la sortie tant attendue du nouveau Batman incarné par Robert Pattinson. Pour nous faire patienter, un nouveau teaser vient de sortir.

The Bat and The Cat

The Batman nous plongera dans les deux premières années du justicier masqué alors qu’il s’attaque à la Pègre de Gotham. La bande annonce du prochain film DC, avec Robert Pattinson dans le rôle de Batman et Zoë Kravitz dans celui de Catwoman, montre Batman essayant de vaincre le Riddler, joué par Paul Dano, l’occasion pour Warner Bros de confirmer qu’il sera bien l’antagoniste principal.

Intitulé The Bat and The Cat, ce nouveau teaser se concentre également sur la relation naissante entre Batman et Catwoman. "Deux années passées à arpenter les rues en tant que Batman, à semer la peur dans le cœur des criminels, ont conduit Bruce Wayne dans l'ombre de Gotham City", peut-on lire dans le synopsis officiel du film.

Pour rappel, on retrouvera au casting Andy Serkis dans le rôle de Pennyworth, Jeffrey Wright dans celui de James Gordon du GCPD, John Turturro dans celui de Carmine Falcone, Peter Sarsgaard dans celui de Gil Colson, procureur de Gotham, et Colin Ferrell dans celui d'Oswald Cobblepot/Penguin. Le film est réalisé par Matt Reeves et est prévu de sortir le 4 mars 2022, si tout va bien.