TESSÆ nous fait vibrer dans le clip profond "sans rancune"

TESSÆ nous offre un nouveau clip, "sans rancune", dans lequel elle se livre sans détour.

par Team Mouv'

On a des nouvelles de TESSÆ ! La jeune chanteuse qui a séduit la scène française est de retour dans un nouveau titre accompagné d'un clip, sans rancune.

Quelque chose nous dit que cette année 2022 sera fortement marquée par l'ascension de TESSÆ : révélée au grand public en 2021 avec sa mixtape Saisons, la jeune artiste originaire de Marseille a promis un album à sortir cette année. Après son passage dans *Colors,* elle nous en offre d'ailleurs un premier aperçu avec le clip sans rancune, sorti le 16 février, qui est un extrait de son premier album.

Intime et puissant

Dans sans rancune, on retrouve la voix harmonieuse de TESSÆ, qui endosse le costume de diva et s'éloigne de sa posture adulescente, soutenue par une instrumentale mélancolique et profonde et des choeurs mélancoliques. La chanteuse y fait une nouvelle démonstration de son talent pour utiliser sa voix, travaillant sur différents timbres. Illustrée par des images sombres et cinématographiques, la chanson revient mélancoliquement sur le thème des regrets, des erreurs et des disputes.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Et c'est là toute la force de la poulaine de Booba : mêler intimité et puissance dans des sons qui reviennent sur des thématiques touchantes et personnelles, dans lesquelles chacun peut se reconnaître. Celle qui s'est fait connaître en grande partie par le Arc-en-ciel challenge lancé par Booba puis par son premier EP solo, Printemps, confirme donc une nouvelle fois son talent pour parler des thématiques propres à sa génération, alors qu'elle s'engage contre le harcèlement scolaire.

Une artiste à suivre, donc, tant il apparaît clair que ses oeuvres vont conquérir la scène française dans un futur proche... pour notre plus grand bonheur.