Tayc : le plus heureux des papas ? Comment il a piégé ses fans

Tayc donne naissance à un nouveau clip.

par Team Mouv'

Alors qu'une rumeur agitait la toile à propos de la "paternité" de Tayc, qui dévoilait récemment des images laissant explicitement entendre qu'il était devenu papa, celui-ci s'est en réalité joué du public pour sortir le clip Donne-le moi.

Grosse feinte, gros clip

Fin mars, Tayc annonçait très clairement sur ses réseaux sociaux la naissance de sa fille "Si je partage ça avec vous c’est parce que vous êtes en quelque sorte ma famille aussi… Et la famille s’agrandit bientôt... Merci à ma femme pour le plus beau cadeau du monde. Bienvenue dans ce monde ma fille". Appuyant ce scénario par des images qui semblaient concrètes d'échographies et d'une baby shower lors de laquelle il était accompagné d'une femme et de sa famille, le pro de l'afro love a, en réalité, réalisé un magnifique coup de comm' pour promouvoir son nouveau clip.

En effet, si certains sentaient la supercherie arriver, allant même jusqu'à enquêter et découvrir que le femme qui jouait le rôle de sa compagne était déjà mariée à un autre homme, cette (fausse) nouvelle a tout de même laissé d'autres fans perplexes. Finalement, Tayc est revenu le 24 avril dernier pour teaser la story time de cette affaire qui devrait éclaircir les doutes de tous.

Une story time qui s'avère être en réalité, le clip de son morceau Donne-le moi, qu'il a dévoilé ce 26 avril et dans lequel le chanteur est effectivement devenu père mais uniquement pour les besoins de la fiction.

Un véritable coup de génie qui aura su faire parler du chanteur pendant plusieurs semaines.