Superbowl : Dr. Dre, Kendrick, Eminem, Snoop Dogg et Mary J. Blige réunis dans un trailer fou

Pepsi vient de dévoiler le trailer officiel pour la mi-temps du Superbowl avec Dr. Dre, Kendrick Lamar, Eminem, Snoop Dogg et Mary J. Blige.

par Team Mouv'

En février prochain se tiendra l'événement que toute la planète du sport a attendu : le Superbowl 2022. Et à cette occasion, ce sont des légendes du Hip-Hop qui seront sur scène à la mi-temps. Dr. Dre a réuni un casting légendaire avec les présences de Kendrick Lamar, Eminem, Snoop Dogg et Mary J. Blige.

À l'annonce, le producteur légendaire de Compton expliquait : "Je suis très excité de partager la scène avec mes amis pour la mi-temps du Super Bowl. Ca sera l'introduction à la nouvelle saga de ma carrière. Plus grand et mieux que jamais !".

Et pour teaser cette performance qui s'annonce iconique, Pepsi vient de balancer un trailer fou, à moins d'un mois de l'événement. Intitulé The Call et réalisé par F. Gary Gray, on y voit tous les artistes se préparer comme il faut pour le show, avant d'être réunis et de marcher en direction du SoFi Stadium.

Snoop Dogg : "ça va être l’un des plus grands Superbowl de l’histoire"

Ce rêve de Snoop Dogg de réunir toutes ces stars sur la même scène date de plusieurs années et prendra enfin vie le 13 février. Et comme à son habitude, le rappeur n'a pas manqué de teaser ce show comme il se doit. Dans une interview donnée il y a quelques semaines, il promet : "Avec Dr. Dre et Eminem, on a bien discuté à propos de ce qu'on veut faire au Superbowl. Ça avance, et je vous le dis, ce sera l'un des plus grands spectacles de mi-temps du Super Bowl. Dr. Dre s'implique beaucoup."