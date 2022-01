Stromae sort le sobre et intense clip "L'Enfer"

Stromae a dévoilé le clip qui accompagne son dernier morceau, "L'Enfer".

par Team Mouv'

Après une pause annoncée en 2016, Stromae est de retour, et il voit les choses en grand. L'artiste belge vient de sortir le clip de L'Enfer, la deuxième chanson de son prochain album.

Stromae est de ces artistes qui éprouvent notre patience : après sa longue absence, celui-ci a annoncé son retour fin 2021, mais il faudra attendre le mois de mars pour pouvoir écouter en intégralité son nouvel album, Multitude. En attendant, celui-ci nous offre des sons au compte-goutte pour nous aider à patienter. Dernière sortie explosive en date, L'Enfer a été dévoilé en direct sur TF1, pour un grand moment de télévision. Stromae vient d'en sortir le clip ce mercredi 12 janvier.

Un titre qui prend aux tripes

C'est un morceau qui prend aux tripes : "j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier" entonne Stromae sur une prod aux accents mélodramatiques. Un texte fort, qui aborde des questions de santé mentale sensible, alors que le musicien dit avoir vécu des moments très sombres pendant sa pause. “J’suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête”, raconte-t-il accompagné d'une instrumentale puissante.

Dans le clip, on retrouve un Stromae sobre et simpliste, en blanc de la tête et aux pieds et accessoirisé d'une simple queue de cheval dans un décor vide. Alors que la caméra effectue un zoom arrière tout au long de la vidéo, on peut observer l'artiste se contorsionner, comme pris de spasmes, victime de ses pensées sombres. Comme à son habitude, le Belge frappe fort : malgré la simplicité de la mise en scène, la musique de Stromae explose l'écran.

Un clip sobre, car le propos du titre est déjà assez fort pour se suffire à lui-même. Et le charisme de Stromae, qui explose l'écran, fait le reste.