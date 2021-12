Stromae nous régale avec son live de "Santé" chez Jimmy Fallon

Stromae est de retour ! Son album Multitude sortira le 4 mars. Jeudi dernier, sa performance chez Jimmy Fallon nous a prouvée qu’il n’a rien perdu de son talent d’interprétation.

par Team Mouv'

Jeudi dernier, Stromae offrait sa première représentation depuis plusieurs années, dans The Tonight Show. Dans la célèbre émission, l’artiste Belge nous a donné un aperçu du show que nous pourrons découvrir l’été prochain. Après des performances visuellement époustouflantes sur son show Racine Carré, l’heure est au minimalisme. Stromae encerclé par des danseurs bras dessus, bras dessous, devant un écran blanc, fixant une caméra, tel était l’esthétique de cette performance. On a pu voir un Stromae souriant et androgyne, simplement habillé d’un ensemble noir et blanc.

Accompagné par son fameux quatuor, il a interprété son single Santé, une ode aux travailleurs, indispensables à notre société de service et pourtant si souvent oubliés. Une attention qui n’a pas surpris ses fans. L’artiste est en effet connu pour remercier individuellement chaque petite main invisible, lors de ses concerts. Un rapport aux gens empathiques qui représente bien l’Etat d’esprit de l’artiste. Le chanteur est également réputé pour ses performances remarquables et son implication totale lors de ses shows, ce qui n’a pas été sans conséquences sur sa santé mentale.

Le grand retour de Stromae

Après une absence artistique et médiatique des suites d’un burn out causé par sa tournée Racine Carré en 2015, Stromae est donc de retour et semble remonté à bloc. L’artiste n’avait pas totalement disparu cependant. En effet, on avait eu l’occasion de le retrouver en 2017 sur le morceau Pluit, dans l’album La Fête est Finie d’Orelsan.

En 2018, il avait également signé la bande son du défilé présentant la collection de la marque Mosaert. C’est en réalité son label, fondé en 2009, qui a pris un virage en proposant des vêtements responsables en 2014. Stromae, Paul Van Haver de son vrai nom, n’a ainsi pas vraiment chaumé, bien qu’il se soit éloigné de la sphère médiatique pendant quelques années.

Il ne nous reste qu’à patienter pour découvrir un album qui s’impose d’ors et déjà comme l’un des plus attendus de 2022, et pas seulement dans le paysage francophone.