"Stranger Things" saison 4 : la bande-annonce enfin disponible !

Attendue, la saison 4 de la série Netflix "Stranger Things" se dévoile en images dans un trailer flippant.

par Team Mouv'

Longuement attendue par les fans, la saison 4 de la série Stranger Things a enfin sa date de sortie : Eleven et ses potes seront bien de retour pour ce printemps et Netflix a dévoilé la bande-annonce pour le plus grand kif des fans. D'ailleurs pour faire durer le plaisir, cette saison 4 sera diffusée en deux temps : la première partie sera disponible dès le 27 mai prochain, tandis que la seconde arrivera sur la plateforme cet été le 1er juillet.

Une saison qui s'annonce bien sombre

Netflix a dévoilé une bande-annonce ce mardi 12 avril qui présage une avant-dernière saison bien sombre. Pour l'occasion, on a pu retrouver sur le compte Twitter de Netflix France le message écrit à l'envers “On se retrouve de l’autre côté”, en référence à la série événement :

Au cours des 3 minutes 30 de trailler, on peut voir une ambiance assez sombre et flippante mais on sait qu'on va retrouver Eleven, Mike, Dustin, Joyce mais aussi un nouveau personnage introduit dans cette saison et qui semble être au cœur de l'intrigue en la personne de Victor Creel.

Les créateurs de la série, les frères Matt et Ross Duffer aveint prévenu dans un entretien accordé à Deadline : “On l’appelle la saison Game of Thrones pour plaisanter parce que c’est tellement étendu, c’est ça qui est si unique ou le plus notable dans cette saison”. Ce qui promet !