"Vous êtes pas contents ? Triplé !" : la punchline prémonitoire de Kylian Mbappé

C'est à croire qu'en 2018, Mbappé avait déjà tout prévu.

par Team Mouv'

Magistral sur la pelouse, Kylian Mbappé n'a également jamais eu sa langue dans sa poche . Et depuis son magnifique triplé réalisé ce 16 février lors du choc Barça / PSG, une petite phrase refait surface sur les réseaux . En 2018, le joueur de l'équipe de France était interviewé dans le cadre d'un reportage diffusé sur Canal + et il s'exprimait sur sa position dans la hiérarchie de son club de l'AS Monaco .

A l'époque, la 3ème place lui suffisait

Lors de ses débuts à l'AS Monaco, il acceptait d'être derrière Falcao et Valère Germain . "Ok : Falcao 1, Germain 2 pas de problèmes . " explique l'attaquant dans cette courte vidéo . En revanche, il explique clairement qu'il gardera farouchement la 3ème place du podium : " 3 : Kylian ! Vous êtes pas contents ? Triplé ." balance Mbappé avec son petit ton désabusé et froid .

Ne lui parlez pas d'âge

"Comment il arrive à dire ça à la télé? Comment il arrive à dire ça devant les gens? C'est un manque de respect quand même ! Non, non, non, c'est pour ça que vous allez voir Mbappé . " s'amuse Thiery Henri dont le témoignage succède l'intervention de Kylian dans ce reportage intitulé Intérieur Sport .

Forcément cette petite phrase du champion résonne dans la tête de tous les supporters du PSG après le triplé d'hier soir . Confiant, déterminé et surtout extrêmement doué et travailleur, l'athlète est devenu champion du monde de football à l'âge de 19 ans et est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grand joueur de sa génération . . . et surtout ne lui parlez pas d'âge !