TDF : pas de plainte contre la spectatrice responsable de la chute de Tony Martin

Après avoir gâché la premier étape du Tour de France avec sa pancarte, la spectatrice à été placée en garde à vue mais ne sera pas poursuivi judiciairement.

par Team Mouv'

On peut dire que ce Tour de France 2021 commence fort et va rester des les annales, et ça dès la première étape à cause cette spectatrice qui avait un peu trop envie de passer à la télévision pour passe une dédicace à ses grands parents .

Un accident bête à moins de 50km de la ligne d'arrivée entre Brest et Landerneau, déclenché en toute inconscience, par une jeune femme, qui s'est soudainement avancée sur le bord de la route avec sa large pancarte dans les mains, sans même se préoccuper de l'arrivée des cyclistes ! Résultat : le coureur allemand Tony Martin, l'a percuté et a ensuite fait tomber tout le reste peloton . Blessé, l’Allemand Jasha Sütterlin ( DSM ) , a même dû abandonner !

La direction du Tour de France retire sa plainte contre la responsable

D'après l'AFP, une enquête judiciaire a été ouverte et a été confiée à la brigade de gendarmerie de Landerneau. Le directeur adjoint du Tour, Pierre - Yves Thouault, avait alors annoncé que la direction du Tour portait plainte contre la responsable. Celle - ci a été interpellée et placée en garde à vue à Landerneau ce mercredi 30 juin .

Une enquête avait été immédiatement ouverte pour "blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence" .

Heureusement, on vient d'apprendre que la plainte à été retiré et qu'il n'y aurai finalement pas de poursuite judiciaire. . . Le directeur de Tour de France, Christian Prudhomme s'est exprimé à ce sujet :

Nous voulons apaiser les choses et surtout que le message passe auprès du public . Il s'agit de rappeler les mesures de précaution sur la route du Tour . Que chacun se calme .

Elle pourra regarder la fin des étapes tranquillement avec ses grands parents . . .