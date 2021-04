Wiz Khalifa devient co-propriétaire d'une ligue de MMA avec Kevin Hart

Le rappeur de Pittsburgh se met au sport de combat.

par Team Mouv'

Wiz Khalifa continue de montrer qu'il est aussi bien un homme d'affaires qu'un rappeur . Le 22 avril, l'entreprise de MMA Professional Fighters League ( PFL ) a annoncé que Wiz Khalifa allait jouer un rôle actif dans la marque et rejoindre son groupe de propriétaires aux côtés de Kevin Hart .

Ce nouveau partenariat permet à Wiz de travailler avec la ligue pour intégrer de la musique, aider à la création de contenu et créer une ligne de vêtements inspirée des arts martiaux mixtes . Les fans pourront également entendre une sélection de sa musique lors des événements de la prochaine saison . Pour annoncer la bonne nouvelle, Wiz Khalifa a posté sur Instagram un clip le montrant en train de s'entraîner et de faire quelques rounds avec un sac de frappe .

"Je suis ravi d'accueillir Wiz Khalifa dans le groupe de propriétaires de la PFL et de m'associer à une icône musicale et culturelle mondiale aussi douée", a déclaré Peter Murray, PDG de la PFL . Wiz Khalifa a ajouté : "Je suis très fier de joindre mes forces à la Professional Fighters League . Je m'entraîne en MMA depuis des années maintenant, et je suis aussi le plus grand fan de MMA - pouvoir apporter mon expertise et ma vision à ce sport est super excitant et j'ai hâte que l'action commence le 23 avril ."

Le coup d'envoi de la saison 2021 de la Professional Fighters League est prévu le 23 avril à Atlantic City, dans le New Jersey . Cinq autres événements de la saison régulière auront lieu les 29 avril, 6 mai, 10 juin, 17 juin et 25 juin .

Le nouveau partenariat de Wiz intervient après qu'il ait signé un nouveau contrat à long terme avec Tryke Companies. Mardi 20 avril, Wiz Khalifa et Tryke Companies ont annoncé un nouvel accord de 10 ans qui permet à la ligne de produits de marijuana récréative du rappeur de Pittsburgh, Khalifa Kush, de s'étendre à toute la région du sud - ouest des États - Unis .