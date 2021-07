UFC : McGregor insulte encore la femme de Poirier, elle réplique

Le Karma a rattrapé le Notorious Conor McGregor ce week-end lors de l'UFC 264.

par Team Mouv'

Alors qu'il avait renouée avec son attitude de bad boy pour la promotion de son combat face à Dustin Poirier, Conor McGregor a été rattrapé par le karma ce 11 juillet à Las Vegas . L'irlandais a souffert d'une terrible blessure à la jambe gauche et pour couronner le tout la femme de son adversaire s'est moqué de lui . Durant la promo, Conor McGregor a manqué de respect à plusieurs reprises à Jolie Poirier dans l'espoir de prendre l'ascendant psychologique sur Dustin .

Un doigt d'honneur historique

Le soucis avec le trash - talk, c'est qu'il faut assumer ensuite . . . Conor qui avait pour habitude de mal parler et d'assumer ensuite a eu un gros soucis ce weekend dans l'octogone : une cheville brisée. Mais lui qui s'était moqué de la femme de Dustin Poirier lors de la promo a reçu la monnaie de sa pièce . Un bon gros doigt d'honneur en plein milieu de l'octogone !

Même la cheville en miettes, l'irlandais continuait son trashtalk incessant adossé à la cage . "Ta femme est dans mes DM ( . . . ) c'est une p * * * ! " criait McGregor en direction du coin de Dustin quelques secondes après l'arrêt du combat par l'arbitre . Pendant qu'il hurlait dans le micro, Jolie Poirier en a profité pour s'approcher et se faire un petit plaisir en dressant son majeur en direction du "Notorious" . C'est ce qu'on appelle du langage universel .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Trop de trash - talk ?

Les commentaires désobligeants de McGregor sur la femme de Dustin Poirier ont mis mal à l'aise de nombreux spectateurs de l'UFC . Si l'irlandais à toujours eu l'habitude de pousser très loins les limites du Trash - talk, attaquer les proche de son adversaire semble déloyal et immoral aux yeux de nombreuses personnes . Dana White lui - même ( patron de l'UFC ) a déclaré en conférence de presse qu'il préfèrerait que les combattants "laissent les femmes et les familles des gens en dehors de tout ça" . . . Peut - être que Conor a retenu la leçon ? On peut toujours rêver .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix