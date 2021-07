UFC : Mayweather remercie Poirier pour sa victoire contre McGregor

Floyd Mayweather a bien regardé la défaite de Conor McGregor, et il a aimé ce qu'il voyait.

Depuis l'UFC 264, les haters de Conor McGregor exultent . Dimanche 11 juillet 2020, le Notorious a été puni pour son arrogance qu'il paye au prix d'une terrible blessure à la jambe gauche. Son ancien adversaire Floyd Mayweather était aux premières loges pour voir tout ça !

Pari gagnant pour "Money"

Floyd, qui mérite bien son surnom de Money, a profité de cette opposition Poirier vs McGregor pour se faire un petit billet . En effet, l'américain a décidé de parier la somme délirante de 50 000 dollars ( l'équivalant d'une clope pour lui ) sur la côte à - 140 de son compatriote . Après la victoire, il a décidé de troller encore plus Conor en partageant le ticket du pari avec la légende : "Merci de m'avoir faire gagner de l'argent Dustin Poirier !"

Floyd, aka "le sportif le mieux payer de la décennie"

Finalement, Floyd peut surtout remercier le karma pour ce joli gain. Conor McGregor s'est incliné à cause d'une blessure survenue dans les dernières secondes d'une première reprise intense et disputée . McGregor est certainement celui qui a fait gagner le plus de sous a Floyd Mayweather ces dernières années . Hormis ce petit pari sportif, il avait permis au champion de boxe anglaise d'empocher 300 millions de dollars lors de leur combat en août 2017 .