UFC : Kamura Usman se dit prêt à affronter Georges St-Pierre, le GOAT

Evidemment, le vétéran canadien est toujours à la retraite, mais on peut rêver !

par Team Mouv'

Le média spécialisé en sport de combat La Sueur nous rapporte encore une excellente nouvelle : Kamura Usman souhaite affronter Georges St - Pierre ! Le combattant nigérian s'est imposé lors de l'UFC 258 de la meilleure des manières en infligeant un TKO à Gilbert Burns . Il devient ainsi le combattant ayant la plus belle série de victoires consécutives : 13 d’affilés, à l'UFC et en poids - welters indique La Sueur.

Mieux que GSP ?

Le précédent record de cette catégorie était détenu par le légendaire Georges St - Pierre qui a régné sur cette division jusqu'en 2013 . Kamura Usman est lui aussi une véritable une étoile filante dans sa catégorie à l'UFC . Il s'impose avec style face à tous les adversaires que l'organisation lui oppose et il défend sa ceinture depuis 2019.

Lors d'une conférence de presse, il s'est confié sur son admiration pour GSP en avouant qu'il aimerait le rencontrer pour se mesurer à la légende : "Évidemment, j’aimerais Georges . Mais je ne voudrais pas Georges pour l’argent__ . Comme je l’ai dit, je suis un compétiteur" explique le combattant nigérian dans les propos rapportés par La Sueur .

"Je te vois Georges, je te vois t’entraîner . "

"S’il y a un potentiel pour ce grand combat, si Georges veut revenir : évidemment ! Georges peut passer devant tout le monde" assure Kamura Usman . Mais rien n'indique que GSP ait encore l'envie d'entrer dans une cage pour faire face à un jeune champion affamé et invaincu ( à l'UFC ) . En revanche sur les réseaux, l'ancien champion poste effectivement beaucoup de photos d'entrainements et on peut constater qu'à 39 ans, le GOAT est au sommet de sa forme . "J’aime Georges, je le trouve dur . Je le considère comme l’un des plus grands de tous les temps__" conclut Kamura Usman .