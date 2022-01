UFC : Jon Jones n'est pas impressionné par Francis Ngannou

Francis Ngannou a beau avoir remporté son combat face à Ciryl Gane, cela n'impressionne pas Jon Jones.

par Greg Godefroy

Il conserve sa ceinture. Détenteur de la ceinture poids lourds UFC depuis un an, Francis Ngannou va la conserver un peu plus longtemps après sa victoire à l'UFC270 face à Ciryl Gane. Un combat maitrisé, notamment au sol ce qui n'est pas son domaine de prédilection, une performance de haute volée qui pourtant n'a pas impressionné tout le monde. C'est le cas de Jon Jones, qui pourrait affronter The Predator pour la ceinture, et qui s'est exprimé sur Twitter.

"S'il s'agit de l’apogée des oppositions entre poids lourds, j’en suis ravi. J’ai encore des records à battre." Avant de continuer dans un autre message. : "’aime comme tout le monde est impressionné par le nouveau gars lol."**

Un peu moqueur, Jon Jones se sent donc prêt à affronter the Predator dans l'octogone. À voir si ce combat, qui serait logique, se fera vu les liens tendus entre l'organisation et Ngannou qui a déclaré après son combat contre Gane réfléchir à se lancer en boxe anglaise.