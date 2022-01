UFC 270 : "Je te respecte", ce que ce sont vraiment dit Gane et Ngannou avant le combat

On sait ce que ce sont dit Ciryl Gane et Francis Ngannou au moment de la présentation du combat.

par Greg Godefroy

C'est le combat que tout le monde attend. Le combat pour la ceinture poids lourds à l'UFC entre d'un côté Francis Ngannou, 35 ans, alias The Predator, champion en titre depuis un an, 19 combats, 16 victoires pour 3 défaites; et de l'autre Ciryl Gane, 31 ans, alias Bon Gamin, 10 victoires en 10 combats dont 7 à l'UFC.

Gros respect entre deux phénomènes

Combat très attendu aussi du fait que les deux ont été sparring pendant un moment à la MMA Factory, la salle de Fernand Lopez, ancien coach de Ngannou et actuel de Gane. Entre la phase du Madison Square Garden où Ngannou a snobé le clan Gane et le fait que le Predator ait dit qu'il avait deja mis Gane KO à l'entrainement, la traditionnelle conférence de presse d'avant-combat était très attendue et le traditionnel face à face également. Un face à face où l'on a pu voir les deux athlètes échanger des mots.

Si l'échange a pu sembler tendu, il a finalement été plutôt respectueux aux vues des mots lancés par le Predator à son challenger.

*Peu importe tout ce que tu penses, je te respecte. Ne laisse pas tout ça entrer dans ta tête. On se donnera la guerre samedi, mais je te respecte. Voilà.*

Le véritable affrontement aura lieu dans l'octogone dans la nuit de samedi à dimanche aux alentours de 4h du matin, heure française. Et on a hâte.