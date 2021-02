UFC : gros fail, il arrive avec 5 kilos de trop à la pesée

Rafael Alves est arrivé à la pesée avec 5 kilos de trop ... soit une catégorie entière.

par Team Mouv'

Pour les combattants de l'UFC, le poids est souvent une obsession . Comme dans tous les sports de combats, les athlètes sont classés pas catégories et ne s'affrontent que si ils pèsent le même poids, et pas un gramme de plus que la limite autorisée . Lors de l'UFC Vegas 19 ce weekend, Rafael Alves l'a appris à ses dépens .

+ 5 . 44 KG

Alors qu'il comptait se mesurer à Patrick Sabatini lors de l’événement, le combattant brésilien s'est retrouvé avec plus de 5 kilos en trop sur la balance . . . Selon le média spécialisé La Sueur, il s'agit d'un record pour l'UFC. Pour un combattant professionnel, il s'agit d'une faute grave : le combat a immédiatement été annulé . Coup dur pour Alves qui fond en larmes . . .

Intoxication alimentaire

« je suis tombé malade pendant ma perte de poids et mon combat a été annulé . Je suis désolé, mais ma santé passe avant tout . » regrette le Brésilien . A cause d'un mauvais saumon, il aurait fait une indigestion et a du se ré - hydrater avant la pesée . Les combattants ont pour habitude de perdre une grande quantité d'eau juste avant de monter sur la balance, afin de reprendre quelques kilos avant l'heure du combat .

Pour la suite de sa carrière, Rafael Alves prévoit de combattre en lightweight ( 70,307 kg ).