UFC : Gradur réagit au sacre de Francis Ngannou

Quand Gradur envoie de la force à Francis Ngannou.

par Team Mouv'

Intraitable face à Miocic, Francis Ngannou est devenu le premier africain à décrocher le titre UFC chez les poids lourds et rentre encore un peu plus dans l'histoire du sport .

Gradur rend hommage au nouveau roi UFC

Grand fan de MMA, Gradur n'a visiblement pas dormi de la nuit . . . Heureux comme jamais, il s'est réjouit de la victoire de Francis en le félicitant et surtout lui envoyant de la force sur Twitter . Un tweet simple et efficace pour rendre hommage au champion camerounais mais surtout pour jubiler car l'Afrique ( le rappeur est originaire du Congo ) est clairement au sommet de l'UFC avec 3 champions : Kamaru Usman, Israel Adesanya et maintenant Francis Ngannou, un exploit immense .

Merci pour tout Francis Ngannou, merci pour l'Afrique

Fin connaisseur de ce sport, le rappeur de Roubaix n'attend maintenant qu'une chose : un combat face au légendaire Jon Jones, qui lui a fait kiffer le MMA comme pour des milliers de personnes. Présent pour le duel McGregor VS Poirier, Gradidur voudra encore être dans les tribunes et ne ratera sous aucun prétexte ce choc, qui n'a pas encore de date mais qui on espère sera vite signé et acté .

