UFC : Francis Ngannou croise Ciryl Gane et le snobe

A l'UFC268, Francis Ngannou a croisé Ciryl Gane... sans même le calculer ni lui adresser le moindre regard.

par Greg Godefroy

Les hostilités sont lancées . Alors que Ciryl Gane et Francis Ngannou doivent combattre l'un contre l'autre en janvier pour la ceinture des lourds à l'UFC, les deux anciens coéquipiers de la MMA Factory semblent être déjà dans le combat . Alors qu'ils étaient présents à l'UFC 268 à New York, Francis Ngannou est passé devant Ciryl Gane sans lui adresser le moindre regard .

On peut clairement sur les images voir Ngannou en tunique blanche passer devant Gane et son ex coach et actuel boss de la MMA Factory Fernand Lopez sans même les calculer. Ciryl Gane semble se demander ce qui lui arrive et Lopez prend ça avec le sourire .

Vivement le 22 janvier .