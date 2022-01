UFC : Francis Ngannou à l'affiche du prochain film "Jackass"

Francis Ngannou est au casting du prochain film Jackass qui sort le 4 février.

par Greg Godefroy

Alors qu'il s'apprête à combattre le 22 janvier prochain contre Ciryl Gane pour la ceinture poids lourds UFC, Francis Ngannou sera à l'affiche du prochain film Jackass, Jackass Forever, au cinéma le 4 février.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

La bande déjantée de Johnny Knoxville, révélée dès 1999 sur MTV, revient dans un nouveau film, Jackass Forever, 12 ans après le dernier long métrage. Et surprise, Francis Ngannou est au casting ! On peut le voir dans la bande annonce frapper un membre de l'équipe du film pour un défi ( comme d'habitude avec Jackass) sûrement assez douloureux. Il s'est d'ailleurs confié sur cette nouvelle aventure sur LowKickMMA.

*"C’est la chose la plus folle que j’ai jamais vue. J’ai dû frapper quelqu’un dans les ‘noix’ [ les testicules, NDLR ] . Je l’ai fait une première fois, l’équipe a dit : ‘Écoute, mec, on te connaît. Les gens savent que tu es le cogneur le plus dur du monde. Ce n’était pas assez fort. J’ai dit : ‘Vous vous moquez de moi ? Je suis nerveux. Je ne sais pas, je pourrais faire du mal à ce type, est-ce qu’il a au moins déjà des enfants ou quelque chose comme ça ?.’ Ils n’ont rien voulu entendre."*

Vivement le 4 février.