UFC : Cory Sandhagen claque un effrayant KO avec le genou en 28 secondes

Il n'aura fallu que 28 secondes à Cory Sandhagen pour se débarasser de Frankie Edgar lors de l'UFC Vegas 18.

par Team Mouv'

Le combattant Cory Sandhagen vient d'imposer son nom au sommet de la catégorie des poids - coqs de l'UFC . En seulement 28 secondes, il s'est débarrassé de son adversaire Frankie Edgar à l'UFC Vegas 18 .

Un superbe coup de genoux sauté !

Les deux combattants s'observaient attentivement dans les premières secondes de cette rencontre . Alors que Frankie Edgar prenait ses distances et commençait à tester ses combinaisons de coups, Cory Sandhagen a parfaitement timé une contre - attaque en coup de genoux sauté . Cueilli à froid, Edgar s'écroule et Cory Sanhagen s'impose de la meilleure des manières, en seulement 28 secondes . Second au classement des poids - coqs avant le combat, l’Américain "a sans doute validé le prochain title - shot ( combat pour une ceinture )" explique le média spécialisé La Sueur.

Bientôt un combat pour le titre ?

L'américain s'est confié au légendaire Daniel Cormier lors de l'interview d'après - combat : "Je ne veux pas voir Frankie Edgar comme ça, mais mieux vaut lui que moi " résume t - il . Sandhagen veut sa ceinture : "Je dois une sieste ( un KO ) à Aljamain Sterling et il va l’avoir . Le gagnant du combat entre lui et Petr Yan ( le prochain combat pour le titre ) se fera mettre KO par moi en juillet .__" explique t - il dans des propos rapportés par La Sueur .