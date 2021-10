UFC 270 : Ciryl Gane affrontera Francis Ngannou pour la ceinture des lourds

C'est presque officiel, Ciryl Gane va défier Francis Ngannou pour un choc qu'on attend tous.

par Team Mouv'

Champion intérimaire chez les poids lourds après sa victoire contre Derrick Lewis, Ciryl Gane va affronter l'impressionnant Francis Ngannou pour un combat de titans, qui nous fait déjà saliver.

Le choc des titans

Voulant continuer son ascension phénoménale en UFC, le Bon Gamin l'a dit et répété plusieurs fois : il n'a peur de personne et souhaite affronter les plus forts .Rêvé par tous les fans de MMA, ce choc entre les deux meilleurs combattants ( actuels ) de la catégorie devrait avoir lieu le 22 janvier 2022 comme le rapporte le média spécialiste La Sueur ( on attend l'officialisation ) . Pas de lieu encore annoncé, mais Las Vegas semble être la piste la plus sérieuse .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Un combat très particulier pour les deux combattants qui sont tous les deux passés par la MMA Factory et qui ont eu tous les deux le même coach : Fernand Lopez, qui n'est plus l'entraineur de Francis mais celui de Ciryl .

On attend ça avec impatience !