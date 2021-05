Tyson Fury VS Anthony Joshua : la date du combat est tombée

Grand moment attendu par les fans, la date du combat qui opposera Tyson Fury vs. Anthony Joshua est enfin connue.

par Team Mouv'

Notez - le dans votre agenda : la confrontation ( qui s'annonce légendaire ) entre Tyson Fury et Anthony Joshua aura lieu en août . Comme le relaye le média spécialisé La Sueur, selon le promoteur Eddie Hearn, le choc poids lourd se déroulera soit le 7, soit le 14 août ! Il a récemment déclaré " [ le combat aura lieu ] le 7 août ou 14 août . Je pense que c’est un secret très mal gardé de dire qu'il se déroulera en Arabie saoudite . " avant d'ajouter : "Ce sont les mêmes personnes avec lesquelles nous avons conclu l’accord pour Andy Ruiz, cet événement avait été spectaculaire . En tant que partenaires, ils ont également été fantastiques . "

La rencontre légendaire de deux poids lourds

Vous le savez, les deux lourds Anthony Joshua et Tyson Fury avaient trouvé un accord en juin 2020 pour deux combats, mais depuis, on attendait avec impatience de découvrir la date de cette rencontre . L'événement s'annonce particulièrement incroyable, puisque les deux sportifs détiennent l'nitégralité des ceintures mondiales : Anthony Joshua ( détenteur des titres IBF, WBO, WBA et IBO ) et Tyson Fury ( détenteur de la ceinture WBC ) .