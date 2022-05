Tyson Fury : son fils veut être "comme Deontay Wilder" quand il grandira

Adonis, le fils de Tyson Fury sait déjà de qui s'inspirer quand il sera grand.

Un éventuel combat se profile entre Francis Ngannou et Tyson Fury : les deux combattants se sont retrouvés sur le ring, l'occasion d'un échange assez surprenant à la suite de son interview d'après-combat, après avoir mis Dillian Whyte KO au sixième round, le champion poids lourd Tyson Fury a parlé avec Ngannou.

En tout cas pour l'instant rien n'est fait. Le Gypsy King s'offre des moments de répits et il en a partagé un sacré sur ses réseaux sociaux en compagnie de son fils de 6ans Adonis.

Je veux être "comme Deontay Wilder"

Dans une vidéo postée sur son compte Instagram, on peut voir Fury demander à son fils comment il s'appelle et quel âge il a, ce à quoi il répond. Ensuite il lui demande ce qu'il voudra faire quand il sera grand et il a répondu "boxeur", son père lui demande comme qui et il répond... "Deontay Wilder", l'ancien adversaire de son père ! En rigolant, Fury lui a répondu "Hors de question, c'est un clochard" :

Pour rappel, Fury et Wilder se sont affrontés 3 fois entre 2018,2020 et 2021 et le britannique a gagné 2 fois.