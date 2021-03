Tyson Fury et Anthony Joshua signent pour deux combats historiques en 2021

Oui les amis, le choc tant attendu entre Anthony Joshua et Tyson Fury aura bien lieu et ça sera même deux combats.

par Team Mouv'

Quelle nouvelle incroyable : les deux boxeurs britanniques Anthony Joshua et Tyson Fury vont s'affronter deux fois en 2021 pour unifier les titres des poids lourds, la catégorie reine en boxe . Que le show commence !

Deux chocs des titans

Après des mois de discussions, de chambrage à droite à gauche . . . Joshua et Fury ont donc enfin trouvé un accord pour deux combats et ils mettront en jeu toutes leurs ceintures ( WBA, IBF et WBO pour Anthony, et WBC pour Tyson ) , comme l'affirme ESPN. Une information confirmée par le promoteur Eddie Hearn à SkySports :

"Toutes les parties ont signé et nous allons travailler dur ces prochaines semaines pour confirmer la date et le lieu du plus grand des combats de boxe"

Des détails à valider

Le premier combat devrait avoir lieu durant l'été, surement au mois de juillet et le deuxième en novembre. Pour le lieu ce n'est pas non plus confirmé, on parle du Qatar, Arabie Saoudite . . . et même le Royaume - Uni, chez eux à domicile .

En terme de forme et de compétition, le dernier combat de Fury remonte à février 2020 et sa victoire implacable contre Wilder . Depuis quelques semaines, il s'enfile 12 pintes par jour, sans s'entrainer . . . Quant à Joshua, il avait battu Pulev en décembre dernier après un K . O à la 9ème reprise .

Allez plus quelques mois, à attendre avant ces deux combats historiques qui vont, c'est sûr, nous régaler !