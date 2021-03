Tony Yoka : J-1 avant le choc européen face à Joel Tambwe Djeko

"La conquête" continue pour le champion français avec un 10ème combat !

par Team Mouv'

Vendredi 5 mars à Nantes, Tony Yoka aka "La conquête" affrontera Joel Tambwe Djeko, un combattant belge, pour le titre de champion d'Europe EBU . Le champion retrouvera ainsi le public qu'il a laissé en novembre dernier après sa victoire face à Christian Hammer par KO .

Vendredi, Tony Yoka effectuera le 10ème combat de sa conquête lancée il y a quelques années avec la ceinture de champion du monde des poids lourds en tête ! Doucement mais sûrement, le boxeur de Chanteloup - Les - Vignes construit un palmarès solide, qui affiche pour l'heure un solide 9 victoires ( 7 KO ) pour 0 défaite.

L'artiste est prêt !

"La forme, la détermination et l’engagement sont là" assure Tony dans un message adressé à son public posté sur Twitter . Sur la courte vidéo qui accompagne son texte, on peut observer "L'artiste" effectuer des réglages de dernières minutes avec son entraineur . Vitesse de bras, jeux de jambe et appuis souples, on sent Tony en grande forme à la veille de sa rencontre . "La préparation a été dure et porte ses fruits" assure le pugiliste, "Je suis prêt . Et vous ?" conclue t - il .

Un vrai test

Et heureusement qu'il est prêt . Car même si le public français a souvent tendance à minimiser le niveau des adversaires de Tony, le belge Joel Tambwe Djeko est loin d'être un figurant ! Avec 17 victoires pour seulement 2 défaites, il est classé 54ème boxeur mondial au classement du site de référence Boxrec. Yoka, lui, est classé 13ème !

Ça passe, ou ça casse

Bien que le titre européen EBU soit en jeux, Tony Yoka monte sur le ring pour poursuivre son ascension au classement mondiale des boxeurs poids - lourds . En cas d'une victoire du champion français, il afficherait palmarès de 10 - 0 et ferait probablement son entrée dans le Top 10 mondial de sa catégorie . . . Les choses très sérieuses commencent !

Le combat sera retransmis vendredi 9 mars 2021 à 21H sur la chaine Canal + .