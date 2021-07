Tony Yoka annonce son prochain combat cette année à Roland-Garros

Le champion olympique français poursuit sa "Conquête" de plus belle !

Après sa victoire par KO en mars face à Joel Tambwe Djeko, Tony Yoka prendra le direction du prestigieux court Central de Roland - Garros pour y affronter Petar Milas . La "Conquête" entamée par Tony depuis 2017 se poursuit ! Pour cette rencontre, notre champion européen va mettre en jeux la ceinture européenne ( EBU ) gagnée face à Joel Tambwe Djeko .

De la boxe à Roland Garros !

Dans l'histoire, le "Central" a été utilisé deux fois pour accueillir des combats de boxe anglaise . Le premier combat en 1946 voyait s'opposer Marcel Cerdan à Holman Williams . Malgré une main droite cassée, Cerdan avait remporté la victoire et on raconte même que c'est lors de ce combat qu'il aurait rencontré la belle Edith Piaf. L'autre combat fut organisé par Alain Delon et s'est déroulé en 1973 . Il voyait s'opposer Jean - Claude Bouttier à l'argentin Carlos Monzon qui s'est ( malheureusement ) imposé . 50 ans plus tard, notre champion olympique s'apprête à ressusciter la boxe à Roland - Garros pour le plus grand plaisir des fans qui auront la chance d'assister à la rencontre ! Pour les autres, ça se passera sur la chaîne Canal + .

Rendez - vous le 10 septembre !

Pour son onzième combat pro, Tony a donc choisi de se mesurer à un redoutable croate . Fort de 15 victoires ( 11 KO ) et toujours invaincu, Peter Milas s'est déjà imposé face à deux challengers mondiaux ( Kevin Johnson et Francesco Pianeta ) . Ce main - event s'annonce d'ores et déjà bouillant et le champion Français fera honneur au temple du tennis hexagonal : "Boxer à Roland - Garros, c'est magique !" confiait - il au Parisien. Le boxeur français semble excité à l'idée d'organiser une belle soirée de noble art dans un endroit aussi mythique et on le comprend !

Une belle sous - carte

Pour faire honneur à Roland - Garros et pour le plus grand plaisir des amateurs de boxe, les organisateurs ont tenu à produire une sous - carte de qualité pour cette rencontre . On devrait notamment retrouver Estelle Yoka - Mossely ( médaille d'or aux JO 2016, championne IBO en 2019 et épouse de Tony depuis 2018 ) dont l'adversaire reste à définir ainsi que deux combats pour des titres européens vacants : Mathieu Bauderlique face au Russe Igor Mikhalkin, et Dylan Charrat contre l'Espagnol Kermn Lejarraga.

La date de la rencontres est fixée au 10 septembre 2021 et sur ses réseaux, Tony s'entraine toujours aussi durement pour se donner les moyens d'atteindre ses objectifs . Allez La Conquête !