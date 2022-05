Tony Yoka avait le nez cassé avant son combat contre Bakole

Souleymane Cissokho, ex-boxeur et consultant RMC, est revenu sur la défaite de Tony Yoka face à Martin Bakole.

par Team Mouv'

Samedi 14 mai, Tony Yoka et Martin Bakole , boxeur congolais, s’affrontaient dans un combat poids lourds à l’issue duquel le boxeur français a été battu pour la première en professionnel, sur décision des juges. " Aujourd'hui Martin était le plus fort sur le ring, je pense que tout le monde a pu le voir. Félicitations à lui. Il est temps de retourner travailler, peut-être de changer certaines choses .", a-t-il déclaré à la fin de la soirée. Une défaite qui lui a valu les moqueries de Booba sur les réseaux sociaux

Tony Yoka blessé à l'entraînement

Le consultant RMC Souleymane Sissokho, ancien boxeur et actuellement consultant RMC qui a partagé l'aventure olympique avec le champion de 2016 de Rio, a donné des précisions sur les conditions de Tony avant le combat fatidique.

En effet, il a donné les coulisses de son entraînement et un événement pourrait peut-être expliquer les conditions mentales et prédispositions physiques de Tony Yoka :

"Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il s'est fracturé le nez durant son camp d'entraînement et les mises de gants étaient compliqués entre son casque à barres et les nombreux saignements. On prend un petit coup au niveau de la confiance, ça joue sur le moral. Un boxeur prêt à 100% ne s'inquiète pas et n'a pas d'appréhension, il va y aller à 100%, alors que dans l'inconscient celui qui a eu une blessure va mettre un peu de frein. J'ai beaucoup parlé à son entourage et c'est le premier combat où ils étaient inquiets car ce n'était pas évident avec cette fracture au nez"

Un contre-temps qui a sûrement joué pour le sportif qui se voit désormais éloigné de la compétition mondiale pour 2022.