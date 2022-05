Rohff envoie un message de soutien à Tony Yoka suite à sa défaite

Rohff a adressé un beau message de soutien à Tony Yoka suite à sa première défaite professionnelle face à Martin Bakole.

par Team Mouv'

Le champion olympique 2016 Tony Yoka a affronté ce samedi 14 mai, Martin Bakole, boxeur congolais, dans un combat poids lourds à l’issu duquel le boxeur français a connu sa première défaite en professionnel, sur décision des juges.

Une défaite difficile pour le boxeur français. Son combat a été commenté, moqué, soutenu. Parmi ses détracteurs, on retrouve les moqueries de Booba sur les réseaux sociaux. En plus, on a appris l'envers du décor de sa préparation. En effet, Tony Yoka avait le nez cassé avant son combat contre Bakole.

Rohff en soutien au champion

Tony Yoka a pu compter sur le soutien de ses fans mais aussi du rappeur Rohff qui s'est exprimé à la suite de sa défaite à travers une story Instagram. Dans celle-ci, il apporte un message de soutien au sportif français, dans lequel il a prodigué quelques conseils au boxeur.

Story Instagram de Rohff sur Tony Yoka

“J’imagine que c’est compliqué à 30 ans, père de 2 enfants. S’entraîner loin d’eux, pas si facile de se reconstruire vite après une séparation récente tandis qu’un challenge comme Bakole nous attend à Bercy. Je l’ai vu dans tes yeux Tony, c’est l’épreuve d’un homme, reprend le dessus, rapproche-toi de Dieu, prend 5kg réajuste ta boxe, let’s hand go, plus de combinaison, plus de crochet, plus de skills et ça va l’faire, tu connais ton métier j’ai confiance. Cette défaite va déclencher ta meilleure version, force”

Sympa de la part de ROH2F !

À lire aussi Khaby : la star de Tiktok a rencontré son idole Leo Messi

*