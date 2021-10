Quand Dadju tente de faire mal à Francis Ngannou

Dadju a eu envie de s'essayer à la bagarre avec Francis Ngannou. C'est raté.

par Greg Godefroy

Dans l'attente de son prochain combat en janvier prochain contre Ciryl Gane, Francis Ngannou, le champion UFC, continue de s'entrainer mais aussi de prendre du bon temps notamment en France où on a pu le voir partager une pizza avec . . . Dadju mais pas que . Le chanteur a voulu s'essayer au bodyshot challenge sur Ngannou. Le but : frapper le plus fort possible en essayant de faire bouger son adversaire. Et spoiler : Dadju n'a pas réussi à faire bouger d'un centimètre le champion de MMA.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Ngannou qui n'a pas manqué de s'amuser de la situation dans la vidéo . "C’est tout ça ? Fais mieux que ça Dadju, vas - y ! C'est bon ? Hahaha ramasse tes affaires . "

À sa décharge, dur de faire bouger les 130 kilos de muscles du Predator, champion poids lourds de l'UFC .