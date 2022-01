Ngannou répond à Fury : "Je t'affronterai sur un ring, dans un octogone ou une cabine téléphonique"

Francis Ngannou souhaite affronter Tyson Fury.

par Team Mouv'

Francis Ngannou a défié Tyson Fury, qu'il souhaite à présent affronter... et il est prêt à tout pour cela.

Le champion de l'UFC voit grand, et il n'a pas froid aux yeux. Il a ainsi déclaré qu'il aimerait affronter Deontay Wilder et Tyson Fury sur Twitter, une déclaration qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. En effet, Fury a aussitôt réagi en prenant connaissance de cette déclaration, et a décidé de sonder sa communauté en demandant à ses fans s'ils étaient chauds pour un match avec des gants de MMA entre lui et le camerounais.

Ngannou prêt à tout

Ngannou, interpellé par cette réponse, a surenchéri : "qu'est-ce que tu en dis si on le fait en MMA avec des gants de boxe ? Je peux te faire cette faveur", a-t-il balancé avec son piquant habituel. Ce à quoi le Gypsy King a répondu avec ferveur : "tu veux venir dans mon monde en interpellant Wilder et moi pour un match de boxe. Je peux te garantir que tu seras mis KO et que tu recevras la plus grosse bourse pour ça".

Si le combat semble donc s'officialiser, Francis Ngannou a d'abord d'autres chats à fouetter : celui-ci doit défendre son titre à l'UFC, et affrontera ainsi Ciryl Gane le 22 janvier. Mais il l'assure : "après avoir réglé mes affaires le 22 janvier, je me battrai contre toi sous les règles que tu voudras". Et d'insister : "sur un ring, dans un octogone, ou dans une cabine téléphonique".

Si le prochain match de Ngannou semble être une formalité pour lui, on peut s'attendre à voir l'affrontement titanesque bientôt, tant les deux champions semblent prêts à s'affronter.