Ngannou prêt à se frotter à Fury et Joshua en boxe

C'est au micro de ESPN que Francis Ngannou a fait part de son envie d'aller titiller les deux monstres de la boxe sur le ring.

par Team Mouv'

Quelques jours à peine après s’être emparé de la ceinture UFC des poids lourds, Francis Ngannou souhaite revenir aux bases . Dans une interview accordée à ESPN MMA le 31 mars, le Prédateur a annoncé son souhait de se lancer dans la boxe anglaise, sport qu’il pratiquait déjà avant de quitter le Cameroun .

Interrogé sur un possible combat face à Tyson Fury ou Anthony Joshua, l’ancien SDF a répondu que c’était une possibilité :

À l’avenir je veux boxer, je dois boxer ! Ça a toujours été mon grand rêve la boxe anglaise . J’ai dévié vers le MMA, que j’aime, mais je veux accomplir quelque chose en boxe .

Ngannou devra patienter

Avant de pouvoir affronter un des deux monstres du noble art, le premier champion poids - lourds UFC africain de l’histoire devra attendre à moins jusqu’en 2022 . Un accord a été récemment trouvé entre Joshua et Fury pour deux combats XXL où chacun remettra toutes ses ceintures en jeu ( WBA, IBF et WBO pour Anthony, et WBC pour Tyson ) . Le premier se déroulera à l’été 2021, et le second vers la fin de l’année .

De son côté, Ngannou a aussi un programme bien chargé ! Sa victoire éclaire le week - end dernier a attiré les foudres de Jon Jones. La légende du MMA n’a pas du tout été impressionné par la puissance du boxeur camerounais et fait pression sur l’UFC pour organiser un combat entre les deux hommes .

